Механизмы предоставления синдицированного займа предлагают усовершенствовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане предлагают внести поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа. Об этом сообщил министр Национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такая мера предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

«Для устойчивости финансового рынка в Казахстане предлагаются поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа. Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заёмщику в рамках одного договора. Для филиалов банков – нерезидентов, страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов предлагается определить требования, аналогичные с финансовыми организациями страны», - сказал Руслан Даленов, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что деятельность микрофинансовых организаций предлагается приравнять к финансовым организациям.

«Это обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг», - пояснил Руслан Даленов.

Напомним, безотлагательно начать практическое рефинансирование кредитов всего пострадавшего малого и среднего бизнеса под 6% требуют депутаты фракции демократической партии «Ак жол».