Механизмы по программе Kids Go Free упростят в Казахстане

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Программой Kids Go Free воспользовалось около 700 семей. 1,5 тысячи детей получили бесплатные авиабилеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выплачены субсидии за 421 иностранного туриста в составе турпакета. Одобрено возмещение части затрат бизнеса по 2 приобретенным туравтобусам. Также одобрена заявка на возмещение по детскому оздоровительному центру «Парус» в Зерендинской районе», - сказал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.

Спикер добавил, что совместно с регионами ведется работа по формированию прогноза потенциальных заявок на текущий год. Для повышения эффективности мер поддержки министерством продолжается работа по упрощению требований и механизмов.

В ведомстве пояснили, что согласно правилам заявки на возмещение необходимо направлять в акиматы в срок до 1 марта текущего года.

«Регионам неоднократно предлагалось активизировать работу по строительству мягкой инфраструктуры. Особенно остро стоит вопрос санузлов. На сегодняшний день в регионах только 20 СГУ получили субсидии на содержание. Местным органам необходимо своевременно принять меры к предстоящему летнему сезону. В случае необходимости, провести соответствующую работу в рамках уточнения бюджета», - резюмировал Ержан Еркинбаев.

Фото: media.cntraveler.com