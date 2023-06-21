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Механизмы модернизации экономики рассмотрели в Правительстве

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 17:55
Механизмы модернизации экономики рассмотрели в Правительстве Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел очередное заседание рабочей группы по вопросам разгосударствления и приватизации при Государственной комиссии по модернизации экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители государственных и местных органов, НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «QazaqGaz», АО «KEGOC», АО «Эйр Астана», АО «QAZAQ AIR», АО «Казахтелеком», АО «НАК «Казатомпром».

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о включении в Комплексный план приватизации новых объектов. Всего предложено 67 объектов. Из них несколько продано, некоторые ликвидированы, также переданы в доверительное управление. Так, сегодня выносится вопрос о включении в План приватизации 59 организаций.

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Б. Омарбеков также сообщил об исключении из Комплексного плана объектов коммунальной собственности. По инициативе акиматов сформирован перечень из 20 объектов, предлагаемых к исключению из Комплексного плана приватизации.

По итогам заседания Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.


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