Механизмы дополнительной соцподдержки госслужащих прорабатываются в Казахстане
«Меры социальной защиты государственных служащих регламентированы статьей 56 Закона «О государственной службе Республики Казахстан». Указанные меры реализуются в рамках обеспечения государственных служащих жильем, предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного строительства, медицинского обслуживания и выплат пособий», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, в соответствии с Планом действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства от 8 июля 2021 года № 470, Правительством запланирована реализация проекта «Социальное обеспечение государственных служащих».
«В рамках данного проекта прорабатываются механизмы законодательного закрепления социальной поддержки государственных служащих, в том числе сотрудников Комитета (Комитет промышленной безопасности МЧС, прим. ред.). В целом, вопросы государственного надзора в области промышленной безопасности находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - заключил зампремьера.Ранее Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно решения о сокращении численности сотрудников Комитета промышленной безопасности.