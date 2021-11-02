Механизмы дополнительной соцподдержки госслужащих прорабатываются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил планы по введению дополнительных механизмов социальной поддержки для госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры социальной защиты государственных служащих регламентированы статьей 56 Закона «О государственной службе Республики Казахстан». Указанные меры реализуются в рамках обеспечения государственных служащих жильем, предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного строительства, медицинского обслуживания и выплат пособий», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в соответствии с Планом действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства от 8 июля 2021 года № 470, Правительством запланирована реализация проекта «Социальное обеспечение государственных служащих».

«В рамках данного проекта прорабатываются механизмы законодательного закрепления социальной поддержки государственных служащих, в том числе сотрудников Комитета (Комитет промышленной безопасности МЧС, прим. ред.). В целом, вопросы государственного надзора в области промышленной безопасности находятся на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - заключил зампремьера.