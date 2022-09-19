19 Сентября 2022, 21:20

Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений касательно разработки нового Налогового кодекса, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

У субъектов бизнеса часто возникают вопросы касательно администрирования налогов. В связи с этим Правительством планируется уделить особое внимание упрощению и цифровизации налогового администрирования.

В настоящее время в рамках рабочей группы, созданной распоряжением Премьер-Министра, ведется работа по разработке концепции налоговой политики до 2030 года.

Подходы, заложенные в ней, будут основой для нового Налогового кодекса. Разрабатывать предложения к проекту концепции будет рабочая группа, в которую вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов и бизнес–сообщества.

Фото: primeminister.kz