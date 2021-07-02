Механизм юридической и финансовой защиты медработников разъяснили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов разъяснил механизм юридической и финансовой защиты медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства на заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК Министерством здравоохранения проводится работа по разработке и внедрению системы юридической и финансовой защиты медицинских работников. В рамках данной работы рассматриваются механизмы защиты медицинских работников с учетом профессиональных опасностей», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

По его словам, в соответствии с пунктом 15 Правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации (приказ министра здравоохранения от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ225/2020) (далее – Правила) при угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад станций скорой медицинской помощи (далее – СМП) и отделения СМП при организации первичной медико-санитарной помощи обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

«В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады станций СМП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации и (или) мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел. Местные исполнительные органы для обеспечения безопасности медицинских работников, больных и посетителей принимают меры по оснащению объектов здравоохранения камерами видеонаблюдения, привлечению специальных охранных агентств, бригад СМП мобильными камерами. Санитарные автомашины скорой медицинской помощи оснащены 100% видеорегистраторами с GPS навигацией», - отметил зампремьера.

Вместе с тем, заинтересованным государственным органам дано поручение рассмотреть вопросы законодательного закрепления норм по обеспечению безопасности медицинских работников, в том числе по регулированию статуса «опасного» вызова или «опасного» пациента, применения медицинскими работниками нагрудных видеорегистраторов.

«Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами прорабатываются меры по обеспечению специалистов СМП персональными мобильными камерами для аудио-, видеофиксации окружающей обстановки на местах обслуживания пациентов и по ходу транспортировки пациента в стационар до передачи медицинскому персоналу приемного отделения. Также рассматривается вопрос по дополнению системы повышения квалификации врачей, медицинского персонала занятиями по формированию правовой и поведенческой компетенции при работе с «опасными» пациентами. Вопросы обеспечения безопасности медицинских работников находятся на контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.



