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Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в МИИР РК

27 Января 2022 11:00
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Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в МИИР РК. Принцип адресной жилищной помощи: 50% - выплачивает государство, оставшиеся 50% - получатель. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников МИО с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день – 70 тысяч. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить Отбасы банк.

Для заявителей будут действовать основные требования:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, включительно;

3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом «О жилищных отношениях»

4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, а также зарегистрированного в правовом кадастре.

Стоит отметить, из бюджетных средств на данную программу потребуется 50 млрд. тенге.

В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет и с учетом дефицита бюджетов отдельных регионов планируется софинансирование из местных бюджетов в размере всего 10%.

Разработанный ведомством механизм вступит в силу после утверждения всеми заинтересованными государственными органами правил назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. По вопросам назначения и осуществления выплат граждане смогут обращаться в АО «Отбасы банк».


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#Жилье   #Экономика   #Общество   #МИИР РК  
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