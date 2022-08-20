Механизм улучшенного модельного контракта на недропользование планируется внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штатная численность недропользователей Актюбинской области составила 9,9 тыс. человек, из них доля казахстанских сотрудников – 98,5% (9,8 тыс. человек), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Как сообщил глава ведомства Болат Акчулаков на встрече с населением области, в этом году был проведен аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам по 5 участкам недр, расположенным в Актюбинской и приграничных с ней Атырауской и Кызылординской областях. Итоговый подписной бонус составил 148,6 млн тенге. В ближайшей перспективе планируется проведение геологоразведочных работ на данных участках недр, объем инвестиций которых составит 8,4 млрд тенге.

Также министерство подготовило пакет законодательных изменений по внедрению механизма улучшенного модельного контракта на недропользование, где предусматриваются регуляторные и фискальные преференции в виде налоговых освобождений. Поправки планируется принять до конца 2022 года.

Все это, как считают в ведомстве, поможет нарастить объемы добычи нефти в регионе.