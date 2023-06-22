Механизм распределения сжиженного газа изменится в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства» принял в двух чтениях Сенат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный документ предусматривает ряд значимых новелл, на которых хотелось бы остановиться подробнее. Устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. При этом для лиц, реализующих товарный газ или сжиженный нефтяной газ в рамках плана поставки, устанавливается обязанность о недопустимости превышения установленных предельных цен», - сказал депутат Сената Суиндик Алдашев на заседании Палаты.

По его словам, изменяется механизм распределения сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки:

- министерство энергетики в определяемом им порядке посредством соответствующей информационной системы формирует план поставки;

- местные исполнительные органы (областей, городов республиканского значения, столицы) в порядке, определяемом Министерством энергетики, утверждают распределение объемов сжиженного газа, выделенных в рамках плана поставки;

- производители и собственники сжиженного нефтяного газа обязаны выполнять план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного газа;

- правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, обладают владельцы газонаполнительных станций и пунктов, групповых резервуарных установок, автогазозаправочных станций, а также промышленные потребители.

«Для производителей сжиженного газа устанавливается обязанность по осуществлению оптовой реализации сжиженного газа только через собственные эстакады налива. При этом данная норма, требующая подготовки соответствующей инфраструктуры, вводится в действие с 1 июля 2024 года. Соответствующие ограничения устанавливаются и для лиц, обладающих правом приобретения сжиженного газа. Вводится запрет на эксплуатацию одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более лицами», - отметил депутат.

Кроме того, для владельцев газонаполнительных станций и пунктов исключается возможность передачи третьим лицам объектов производственных комплексов по хранению, сливу и наливу сжиженного газа.

«В целях обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых баллонов, их заправка разрешается только на газонаполнительных станциях и пунктах. Законом предлагаются изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с поручением Главы государства предусмотрены поправки в части сохранения кооперативов собственников квартир, как одной из форм управления многоквартирными жилыми домами, после 1 июля 2023 года», - заключил сенатор.