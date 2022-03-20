Механизм проводимых валютных интервенций объяснили в Нацбанке РК
«Действующий режим свободно плавающего обменного курса подразумевает формирование курса тенге на основе рыночных принципов через баланс спроса и предложения. Национальный Банк не проводит валютные интервенции с целью достижения определенного уровня обменного курса. Ввиду тесных торгово-экономических взаимосвязей в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация – наш ключевой торговый партнер, на долю которого по итогам 2021 года приходится 42% казахстанского импорта», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.
Он признал, что на фоне происходящих геополитических событий наблюдается беспрецедентная волатильность российского рубля, что оказывает давление на тенге и создает риски для финансовой стабильности Казахстана.
«Национальный Банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия, как внешние, так и внутренние, для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. В этой связи, в целях снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк проводит валютные интервенции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», - заключил глава Нацбанка.