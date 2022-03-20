Механизм проводимых валютных интервенций объяснили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов озвучил действующий механизм валютных интервенций финрегулятора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующий режим свободно плавающего обменного курса подразумевает формирование курса тенге на основе рыночных принципов через баланс спроса и предложения. Национальный Банк не проводит валютные интервенции с целью достижения определенного уровня обменного курса. Ввиду тесных торгово-экономических взаимосвязей в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация – наш ключевой торговый партнер, на долю которого по итогам 2021 года приходится 42% казахстанского импорта», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

Он признал, что на фоне происходящих геополитических событий наблюдается беспрецедентная волатильность российского рубля, что оказывает давление на тенге и создает риски для финансовой стабильности Казахстана.

«Национальный Банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия, как внешние, так и внутренние, для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. В этой связи, в целях снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный Банк проводит валютные интервенции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», - заключил глава Нацбанка.