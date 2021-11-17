Механизм проверки в рамках всеобщего декларирования раскрыли в Антикоре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов озвучил механизмы проверки в рамках всеобщего декларирования доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда наступит всеобщее декларирование, будет видно, что имеется расхождение между доходами и расходами. Поэтому, на сегодня законодательно установлено, что если есть значительное превышение, то есть и 10%-ый налог. К сожалению, теперь, когда есть такое расхождение, это сигнал к финансовой проверке», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.

Он пояснил свою мысль.

«То есть, если сегодня государственный служащий получает около 10 млн доходов, а расход – 100 млн, то конечно возникнут вопросы – откуда эти средства? Если он объяснит, покажет их законное происхождение, никаких вопросов к нему не будет. В случае, если он не сможет объяснить, у него возможно теневой бизнес, это необязательно коррупционные деньги, то есть, в случае необъяснимости происхождения, то остальные 90% в виде штрафа безвозмездно изымаются», - заключил глава Антикора.