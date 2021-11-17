+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Механизм проверки в рамках всеобщего декларирования раскрыли в Антикоре

17 Ноября 2021 10:19
Поделиться:
Механизм проверки в рамках всеобщего декларирования раскрыли в Антикоре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов озвучил механизмы проверки в рамках всеобщего декларирования доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане запретят въезд лицам, причастным к экстремистской деятельности
Причины неосвоения бюджета и некачественного строительства назвали в Антикоре Эффективность борьбы с коррупцией не должна определяться рангом задержанных чиновников – Марат Ахметжанов Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

«Когда наступит всеобщее декларирование, будет видно, что имеется расхождение между доходами и расходами. Поэтому, на сегодня законодательно установлено, что если есть значительное превышение, то есть и 10%-ый налог. К сожалению, теперь, когда есть такое расхождение, это сигнал к финансовой проверке», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.

Он пояснил свою мысль.

«То есть, если сегодня государственный служащий получает около 10 млн доходов, а расход – 100 млн, то конечно возникнут вопросы – откуда эти средства? Если он объяснит, покажет их законное происхождение, никаких вопросов к нему не будет. В случае, если он не сможет объяснить, у него возможно теневой бизнес, это необязательно коррупционные деньги, то есть, в случае необъяснимости происхождения, то остальные 90% в виде штрафа безвозмездно изымаются», - заключил глава Антикора.


Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Налоги   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
В Казахстане запретят въезд лицам, причастным к экстремистской деятельности
Причины неосвоения бюджета и некачественного строительства назвали в Антикоре
Эффективность борьбы с коррупцией не должна определяться рангом задержанных чиновников – Марат Ахметжанов
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
5 Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
6 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
Читайте также
Зачем нужно всеобщее декларирование, объяснил глава Антикора
Эффективность борьбы с коррупцией не должна определяться рангом задержанных чиновников – Марат Ахметжанов
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив