Механизм проверки в рамках всеобщего декларирования раскрыли в Антикоре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов озвучил механизмы проверки в рамках всеобщего декларирования доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда наступит всеобщее декларирование, будет видно, что имеется расхождение между доходами и расходами. Поэтому, на сегодня законодательно установлено, что если есть значительное превышение, то есть и 10%-ый налог. К сожалению, теперь, когда есть такое расхождение, это сигнал к финансовой проверке», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.
Он пояснил свою мысль.
«То есть, если сегодня государственный служащий получает около 10 млн доходов, а расход – 100 млн, то конечно возникнут вопросы – откуда эти средства? Если он объяснит, покажет их законное происхождение, никаких вопросов к нему не будет. В случае, если он не сможет объяснить, у него возможно теневой бизнес, это необязательно коррупционные деньги, то есть, в случае необъяснимости происхождения, то остальные 90% в виде штрафа безвозмездно изымаются», - заключил глава Антикора.
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