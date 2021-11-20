Механизм проверки легальности происхождения ювелирных изделий изменят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Механизм проверки легальности происхождения ювелирных изделий изменят в РК. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно наделения Пробирной палаты компетенцией проверки легальности происхождения представленных на пробирование ювелирных изделий и сырья (драгоценных металлов и драгоценных камней), использованных при их изготовлении для противодействия теневому обороту и контрабанде. В рамках исполнения подпункта а) пункта 1 статьи 4 Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза, ратифицированного 19 апреля 2021 года, прорабатывается вопрос по разработке уведомления специального учета (регистрации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, обработку, обращение, реализацию и использование драгоценных металлов и драгоценных камней в производственных целях, а также иных случаях», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это позволит вести мониторинг и определять фактическое количество субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, проводить качественные мероприятия в рамках государственного контроля со стороны уполномоченного органа в области технического регулирования.

При этом действующий механизм контроля работает только в отношении среднего и крупного бизнеса, в то время как теневой рынок ювелирных изделий в основном приходится на субъекты малого и микропредпринимательства, которые подпадают под действие моратория на проверки до 1 января 2023 года.

«Кроме того, Правилами проведения экспертизы драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней пробирные палаты наделены полномочиями по осмотру партии товара и сверке на соответствие данных с представленными документами для выдачи экспертного заключения. В рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики» рассматривается вопрос наделения уполномоченного органа в сфере регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней компетенцией по разработке и утверждению обязательной регистрации, а также ведения учета (реестра) именников», - отметил зампремьера.

Как пояснили в Правительстве, «именником» называют клеймо, проставляемое изготовителем, которое дает информацию о производителе, месте и годе производства. Именник будет проставляться на изделиях в обязательном порядке и служить дополнительным подтверждением качества изделия, что позволит вывести из теневого оборота отечественных производителей ювелирных изделий. Данная мера широко применяется в России и Беларуси. В целом вопрос регулирования рынка ювелирных изделий находится на постоянном контроле Правительства.