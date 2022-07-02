Механизм проведения капремонта домов разъяснили в Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев сообщил, что оператор до проведения ремонта должен заключать трехсторонний кредитный договор с председателем объединения собственников имущества и собственниками квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан бюджетное кредитование осуществляется через поверенных (агентов). В соответствии с пунктом 31 соответствующие структурные подразделения местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения, столицы при получении бюджетного кредита заключают кредитный договор с местными исполнительными органами районов, городов областного значения для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и организацией, определяемой местными исполнительными органами», - написал Еркебулан Дауылбаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, оператор до проведения капитального ремонта заключает трехсторонний кредитный договор на выполнение капитального ремонта и возврата бюджетного кредита с председателем объединения собственников имущества либо доверенным лицом простого товарищества и собственниками квартир, нежилых помещений.

«В связи с приватизацией объектов коммунальной собственности и передачи их в конкурентную среду, в частности специализированных уполномоченных организаций, местные исполнительные органы в ряде регионов определяют оператором капитального ремонта социально-предпринимательские корпорации», - отметил вице-министр.

Он также сообщил, что в 2011-2012 годах в рамках программы модернизации ЖКХ по первому механизму капитальный ремонт многоквартирных жилых домов осуществлялся через социально-предпринимательские корпорации. Из республиканского бюджета выделили местным исполнительным органам целевые трансферты, которые дальше направили на капитализацию специализированных региональных организаций - социально-предпринимательских корпораций.

«В случае смены оператора местные исполнительные органы должны обязать предыдущего оператора осуществить передачу по акту-прима передачи всех финансовых документов и средств. Внесение изменений в порядок не требуется, поскольку нормативный документ разработан с учетом новых форм управления в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», - заключил Е. Дауылбаев.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев разъяснил механизм перехода на новые формы управления ОСИ.