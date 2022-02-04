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Механизм прохождения аттестации педагогов озвучили в Минобразования РК

4 Февраля 2022 13:12
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Механизм прохождения аттестации педагогов озвучили в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил механизм прохождения аттестации педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Повышение качества образования напрямую связано с профессионализмом педагогов, который является основой эффективной работы каждой организации образования. Поэтому аттестация важна как инструмент определения квалификационного уровня педагогов. Возникшая ситуация в образовании поставила задачу по усилению требований к квалификации педагогов, в том числе и к проведению их аттестации. В целях реализации Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» принят ряд подзаконных нормативных правовых актов, которые прошли все процедуры согласования при их принятии, регламентированные Правилами разработки, согласования и государственной регистрации нормативных правовых актов, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года 568», - написал Асхат Аймагамбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Он пояснил, что внесены изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года 83 (с изменениями от 12 ноября 2021 года 561) (далее – Правила).

В соответствии с Правилами на первом этапе аттестации педагогов проводится Национальное квалификационное тестирование (далее – НКТ). Для сдачи НКТ педагог подает заявление в Национальный центр тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – НЦТ) или организацию им определенной.

«Согласно п.17 Правил оператором проведения НКТ является НЦТ или организация им определяемая. В соответствии с п. 18 Правил заявление, поданное педагогом для сдачи тестирования, попадает в базу данных НЦТ сразу после подачи. НЦТ направляет в личный кабинет педагога пропуск на тестирование сразу после поступления заявления (выдается пропуск, а не талон). В соответствии с п. 77 аудиовидеозапись хранится в архиве организации проводимого аттестацию не менее одного года. В соответствии со Стандартом государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» (приложение 7 Правил) (далее – Стандарт) перечень документов необходимых для оказания государственной услуги не включает наличие сертификата о прохождении курсов повышения квалификации», - отметил министр.

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по программам, согласованным с уполномоченным органом в области образования, рассматривается аттестационной комиссией на официальных сайтах управлений образования и Министерства (подведомственные организации).


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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