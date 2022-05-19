19 Мая 2022 17:20

Механизм предоставления льгот в СЭЗ изменится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько инвестировал, на такой период и получишь льготы – такой принцип работы будет теперь действовать в специальных экономических зонах. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Льготный режим будем предоставлять исходя из социально-экономических показателей проекта. Раньше было так: если СЭЗ будет функционировать 25 лет, то и на 25 лет инвесторы освобождаются от налогов. Теперь говорим, что это будет исходить из того, какой у инвестора проект, рентабельность, сколько он инвестиций вложил. Допустим, если 5 млн тенге вложил, то первые 5 лет будет получать господдержку, если больше вложил, то дольше будет получать. То есть будет дифференцированный подход по предоставлению мер поддержки», - сказал Марат Карабаев на круглом столе в Сенате.

Он также доложил о предпринимаемых мерах по закреплению ответственности местных исполнительных органов и управляющих компаний.

«Несколько механизмов предлагали, в первую очередь, мы хотим, чтобы в индикаторах эффективности акимов оставили развитие СЭЗ. Чтобы управляющие компании достигали изначально поставленные цели», – пояснил спикер.

«Хорошим примером является «Алабуга» в Татарстане. Скорее всего, туда руководителей предприятий отправим на своего рода стажировку. В совет директоров управляющих компаний мы теперь привлекаем местных крупных предпринимателей, чтобы повышать осведомленность о СЭЗ», - добавил вице-министр.