Механизм подушевого финансирования нуждается в совершенствовании - Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Механизм подушевого финансирования нуждается в совершенствовании. С таким заявлением выступил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем продлить срок рассмотрения заявки услугодателей с 5 до 10 рабочих дней. Сейчас сотрудникам акимата поступает до 100 заявок в день. Это не позволяет качественно рассмотреть заявку. В зависимости от вместимости здания и количества тренеров рекомендуем установить ограничение по виду спорта, занимающимся группам и количеству детей на одного поставщика услуг», - сказал Даурен Абаев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, требуется тщательная доработка программы artsport.kz (портал подушевого финансирования спортивных секций и кружков).

«Прежде всего, необходима ее интеграция с государственными базами данных. Имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование мертвых душ, завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу», - отметил министр.

Кроме того, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ.

«По большому счету из-за таких провалов в работе процветают мошеннические схемы и злоупотребления. В результате страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг – дети. Еще один важный вопрос - установление ежегодного лимита расходов местного бюджета на спорт в целом», - заявил глава Минкультуры.

Он порекомендовал, чтобы не менее 10% было направлено на подушевое финансирование.

«При меньшем расходе механизм будет работать максимум полгода. Когда механизм подушевого финансирования не приносит реальной пользы, люди начинают проявлять к нему недоверие. Подушевое финансирование спортивных секций и творческих кружков – те инициативы, которые действительно получили положительную оценку населения. Сотни тысяч детей и подростков получили возможность качественно проводить время. В ближайшие десять лет мы увидим огромный результат. Совершенствование механизма - решаемая задача», - подчеркнул Д. Абаев.