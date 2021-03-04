Механизм поддержки семей погибших полицейских рассмотрели в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, как отметил депутат Сената Сергей Ершов, положение законопроекта предусматривает переход на новую систему обеспечения жильем некоторых сотрудников органов внутренних дел.

«Она предусматривает осуществление ежемесячных жилищных выплат. Сейчас сотрудникам ОВД выплачивают компенсацию за аренду жилища. Она не позволяет приобрести жилье в собственность. Принятие законопроекта позволит использовать эти средства как на оплату аренды, так и на приобретение жилья в собственность в рамках ипотечных программ, в том числе с рассрочкой платежей, оплаты аренды жилища с последующим выкупом», - сказал Сергей Ершов на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, согласно его докладу, законопроект не урегулировал вопросы выплат в случае гибели или смерти, получения увечья, ранения, травм, контузии полицейских при исполнении служебных обязанностей, заключивших договор займа с расчетом на ежемесячные выплаты.

«Указанное упущение вызовет неблагоприятные социальные последствия. Члены семьи таких сотрудников лишаются возможности исполнять обязательства по ипотечному кредиту и фактически остаются социально незащищенными. Законопроектом предусмотрено, что семья сотрудника ОВД, потерявшая кормильца, не может быть выселена из занимаемого ею служебного жилища без предоставления другого жилища. Тогда как такая же семья, потерявшая кормильца, но проживающая в жилище, оформленном по ипотечному займу, лишается как права проживания в жилище, так и ежемесячных жилищных выплат», - добавил депутат.

Поэтому, в законопроект были внесены соответствующие поправки, после чего документ вернули в Мажилис.