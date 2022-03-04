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Механизм отчетности по использованию государственных средств разрабатывают для квазигоссектора

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Марта 2022, 16:47
Механизм отчетности по использованию государственных средств разрабатывают для квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отдельный механизм отчетности для квазигоссектора разрабатывают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения целостной картины финансового положения страны планируется поэтапный переход к составлению консолидированной финансовой отчетности государства, включающей государственный и квазигосударственный секторы управления на республиканском и местном уровне, Национальный фонд и внебюджетные фонды (ППРК от 28 декабря 2021 года 941 «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года»)», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, также ведется работа по внедрению механизма предоставления субъектами квазигосударственного сектора отчетов об использовании полученных в рамках государственной поддержки средств с отражением информации об исполнении ими взятых встречных обязательств.

«Работа по обеспечению открытости и прозрачности деятельности субъектов квазигосударственного сектора, направленная на повышение социально-экономической отдачи для государства, находится на постоянном контроле Правительства и будет продолжена с учетом предложений депутатского корпуса», - добавил Премьер.

Правительство РК   Премьер-министр РК  
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