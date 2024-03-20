Механизм отбора присяжных заседателей озвучили в Верховном суде

В Верховном суде РК озвучили механизм отбора присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Кандидат в присяжные заседатели — это гражданин Республики Казахстан, включенный в единый список кандидатов в присяжные заседатели для последующего участия в процедуре отбора присяжных заседателей в соответствии с УПК. Сейчас процесс получения судом такого списка кандидатов значительно упрощен: путем запроса через электронную систему суда «Торелик» в уполномоченный орган «Электронного правительства», — сообщили в Верховном суде в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что выбор кандидатов из списка осуществляется путем случайной выборки.

— Отбор присяжных заседателей из числа кандидатов осуществляется в закрытом судебном заседании. В суд вызывается не менее 25 кандидатов, они проходят процедуру отвода и самоотвода с участием стороны обвинения и защиты. В результате должны остаться 12 человек, 10 из которых входят в основной состав присяжных, 2 — являются запасными, — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, на главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева вызовут 300 кандидатов-присяжных из единого списка. Языком судопроизводства станет русский.