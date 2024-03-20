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    14:34, 20 Март 2024 | GMT +6

    Механизм отбора присяжных заседателей озвучили в Верховном суде

    Верховный суд
    Фото: Kazinform

    В Верховном суде РК озвучили механизм отбора присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Кандидат в присяжные заседатели — это гражданин Республики Казахстан, включенный в единый список кандидатов в присяжные заседатели для последующего участия в процедуре отбора присяжных заседателей в соответствии с УПК. Сейчас процесс получения судом такого списка кандидатов значительно упрощен: путем запроса через электронную систему суда «Торелик» в уполномоченный орган «Электронного правительства», — сообщили в Верховном суде в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что выбор кандидатов из списка осуществляется путем случайной выборки.

    — Отбор присяжных заседателей из числа кандидатов осуществляется в закрытом судебном заседании. В суд вызывается не менее 25 кандидатов, они проходят процедуру отвода и самоотвода с участием стороны обвинения и защиты. В результате должны остаться 12 человек, 10 из которых входят в основной состав присяжных, 2 — являются запасными, — говорится в ответе.

    Как сообщалось ранее, на главное судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева вызовут 300 кандидатов-присяжных из единого списка. Языком судопроизводства станет русский. 

    Теги:
    Казахстан Верховный суд Суды Суд присяжных
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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