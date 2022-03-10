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Механизм определения статуса нуждающихся в жилье изменится в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Марта 2022, 17:28
Механизм определения статуса нуждающихся в жилье изменится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый порядок постановки на учет в базу нуждающихся в жилье озвучил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с новым порядком постановки на учет право вставать в очередь в новую базу нуждающихся в жилье будут иметь все граждане, не имеющие жилья в течении последних 10 лет, независимо от принадлежности к той или иной категории. При этом постановка на учет в текущую базу очередников прекращается», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

В частности, «Отбасы банком» будет осуществляться по отдельности:

1. Ведение, мониторинг и актуализация Единой республиканской электронной базы (текущая база);

2. Формирование, ведение, мониторинг, актуализация базы Центр обеспечения жильем (новая база очередников).

Распределение арендного и кредитного жилья для текущих очередников будет осуществляться по дате постановки на учет.

Распределение жилья для очередников, состоящих в Центре обеспечения жилья:

- субсидирование платы за арендное жилье – по дате постановки на учет;

- кредитное жилье – по бальной системе.

«При этом, в целях поддержки граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, чьи доходы не позволяют осуществлять достаточное количество накоплений для обеспечения необходимого количества баллов, предлагается внедрить дополнительные баллы», - отметил вице-министр.

«Предусматривается инвентаризация списочной очередности не реже 1 раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе «Отбасы банка». Данные нововведения позволят в полной мере применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки для всех граждан», - добавил Е. Даулбаев.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев рассказал о работе по созданию Центра обеспечения жильем.


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