Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Механизм оценки банковских должников изменят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Октября 2021, 16:16
Механизм оценки банковских должников изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о непрозрачности торгов по имуществу банковских должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства 22 сентября текущего года Правительству совместно с Национальным банком и Агентством было поручено до 1 ноября 2021 года разработать пакет законодательных и нормативных поправок по совершенствованию отношений в рамках исполнительного производства, работы частных судебных исполнителей, регулированию оценочной деятельности и залоговой политики банков второго уровня с введением в действие с 1 января 2022 года», - сообщила Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

Основным разработчиком законодательных поправок определено Министерство юстиции Республики Казахстан.

«В настоящее время, процедуры реализации залогового имущества, в том числе недвижимости, регламентированы законодательными актами об ипотеке недвижимого имущества и об исполнительном производстве, а также Гражданском кодексе Республики Казахстан и Гражданский процессуальном кодексе РК. Проведенный анализ действующей практики реализации залогового имущества показал, что существующие требования к процедуре реализации и участникам торгов не обеспечивают прозрачность аукциона и объективность ценообразования на реализуемое имущество», - подчеркнула глава ведомства.

В этой связи, в рамках разрабатываемого законопроекта предусмотрены следующие дополнительные меры по совершенствованию защиты прав граждан:

1) самостоятельную реализацию имущества залогодателем в трех месячный срок сделать обязательной процедурой в рамках судебной и внесудебной реализации залогового имущества, установить предел цены реализации не менее 75% и не более 100% от оценочной стоимости залога, с даты оценки которой прошло не более 6 месяцев;

2) установить предельный порог снижения продажи жилой недвижимости в рамках исполнительного производства не ниже 75% от оценочной стоимости;

3) запретить участие на торгах в рамках внесудебной и судебной продажи залоговой недвижимости в том числе кредитора, его работников и аффилированных лиц; физического лица, если вторым участником торгов является его близкий родственник, супруг (супруга);

4) исключить возможность обращения взыскания на залоговое жилье по ипотечному займу по заявлениям залогодержателей или судебных исполнителей вне отдельного исполнительного производства;

5) усилить требования к квалификации и ответственности оценщиков;

6) увеличить порог определения незначительности задолженности относительно стоимости залога по ипотечным займам, обеспеченным жилищем физического лица.

«Соответствующие поправки внесены Министерством юстиции Республики Казахстан в адрес Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан 15 октября 2021 года для их дальнейшего внесения в Мажилис Парламента Республики Казахстан в срок до 1 ноября текущего года», - заключила М. Абылкасымова.


Банки   Экономика   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане