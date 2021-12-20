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    Механизм обеспечения переработчиков отечественным сырьем внедрят в Казахстане

    20 Декабря 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрен механизм обеспечения переработчиков отечественным сырьем. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента РК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующее законодательство основано на широком охвате государственного регулирования предпринимательства. Он не уделяет пристального внимания промышленности. Поэтому разработан законопроект, который полностью охватывает развитие промышленности. Основная цель законопроекта - увеличение производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности с переходом от сырьевой модели развития», - сказал Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Сената законопроект по вопросам промышленной политики.

    Министр добавил, что законопроект разработан на основе главы 24 Предпринимательского кодекса.

    «Предусмотрены следующие нововведения, охватывающие весь цикл производства. В реализацию поручения Главы государства, касающегося обеспечения сырьем, предусмотрен механизм по обеспечению переработчиков отечественным сырьем. Между производителем, переработчиком сырья и отраслевым государственным органом будут подписаны трехсторонние соглашения по обеспечению отечественным сырьем. Соглашение предусматривает объемы поставок сырья, обязательства по полной переработке и, самое главное, исключительно конкурентное ценообразование», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Промышленность Сельское хозяйство МИИР РК
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