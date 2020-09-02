Механизм обеспечения отечественных предприятий необходимым сырьем выработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выработают механизм обеспечения отечественных предприятий необходимым объемом сырья и по приемлемым ценам. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет проводиться дальнейшая работа по углублению переработки отечественного сырья. Потенциал составляет более 35 млрд долларов США», - сказал Бейбут Атамкулов

Министр уточнил, что потенциал в машиностроении – 16,9 млрд долларов США, в металлургии – 3 млрд долларов США, в химической промышленности – 2,8 млрд долларов США, в легкой промышленности – 1,7 млрд долларов США, в фармацевтической промышленности – 1,1 млрд долларов США.

«В металлургической промышленности будет сделан фокус на развитие производств продукции высоких переделов на основе имеющегося отечественного сырья. Планируется сформировать ежегодную потребность в сырье с выработкой механизма обеспечения отечественных предприятий необходимым объемом по приемлемым ценам», - добавил Бейбут Атамкулов.



