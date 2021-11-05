Механизм мониторинга нацпроектов озвучил Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил механизм мониторинга нацпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализацию национальных проектов будет мониторить Национальный проектный офис. В данном Национальном проектном офисе сформирована специальная информационная система, которая будет проводить динамичный мониторинг», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, мониторинг нацпроектов будет значительно отличаться от мониторинга госпрограмм в недавнем прошлом.

«То есть, в отличие от госпрограмм, когда мы проводили мониторинг ежегодно, подводя итоги по их реализации, здесь будет проводиться динамичный мониторинг. Это означает, что данные будут собираться в живом режиме с ресурсов Бюро по национальной статистике (где-то данные будут собираться опросным путем). По опережающему принципу будут ставиться вопросы касательно достижимости индикаторов в будущем», - отметил министр.

«Получается, что превентивно госорганам можно будет уже принимать какие-то меры, чтобы нивелировать риски по недостижению тех или иных целевых показателей, которые у нас указаны в национальных проектах», - заключил А. Иргалиев.

Ранее сообщалось, что 8,5 трлн тенге составил общий объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства.