11 Июля 2022 16:12

Механизм мониторинга бюджетных субвенций намерены оптимизировать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по оптимизации механизма мониторинга бюджетных субвенций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года в целях повышения эффективности использования бюджетных субвенций ведется соответствующий мониторинг по каждой функциональной группе и подгруппе. Вместе с тем, мониторинг бюджетных субвенций значительно увеличил количество финансовых документов, обрабатываемых в органах казначейства, нагрузку на интегрированную информационную систему казначейства, работников органов казначейства, финансовые службы МИО, также администраторов бюджетных программ», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время, учитывая данные нагрузки, с учетом предложений регионов и для упрощения бюджетного процесса будет рассмотрена возможность оптимизации механизма мониторинга бюджетных субвенций.

Согласно формулировке в Бюджетном кодексе РК, бюджетными субвенциями являются трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском, областном или районном (города областного значения) бюджете (прим. ред).