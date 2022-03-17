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Механизм льготных жилищных программ разъяснили в Правительстве РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Марта 2022, 13:29
Механизм льготных жилищных программ разъяснили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов разъяснил механизм действующих в стране льготных жилищных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках льготного кредитования граждан предусмотрена программа «Бақытты отбасы» со ставкой 2% годовых, которая доступна очередникам из категории «многодетные, неполные семьи и семьи с детьми инвалидами», имеющие доходы до 3,1 прожиточных минимумов на одного члена семьи. Очередники, имеющие доходы до 3,7 прожиточных минимумов на одного члена семьи, могут претендовать на льготное кредитование по программе «Шаңырақ» по ставке 5% годовых», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках улучшения условий действующих программ «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ» планируется расширение перечня участников программы «Бақытты отбасы» путем добавления категорий «инвалидов 1 и 2 группы» и «детей сирот».

«Кроме того, в 2020 году с целью поддержания темпов строительной отрасли в рамках антикризисных мер на реализацию пилотного проекта «Шаңырақ» было выделено 390 млрд тенге, из них 180 млрд тенге - «револьверным методом» на строительство социального кредитного жилья и 210 млрд тенге - на льготное кредитование граждан. В текущем году предусмотрено использование вышеуказанных 180 млрд тенге по второму обороту», - отметил Премьер.

«Более того, в рамках Концепции планируется оптимизировать условия льготного ипотечного кредитования для очередников, путем исключения требования подтверждения уровня доходов. Также будет установлен единый минимальный первоначальный взнос по льготным займам в размере 10% и 20-летний срок кредитования», - заключил А. Смаилов.


Правительство РК   Жилье   Алихан Смаилов  
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