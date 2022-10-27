РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Механизм льготного кредитования молодых предпринимателей разрабатывают в РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о проводимой работе по разработке механизма льготного кредитования молодых предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая важность поддержки предпринимательской инициативы населения, в особенности среди молодежи, Глава государства в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручил запустить со следующего года отдельный механизм льготного кредитования под 2,5% годовых для поддержки молодежного предпринимательства», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, кредитование планируется реализовывать в рамках Национального проекта.

    «В настоящее время по поручению Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения прорабатывается механизм кредитования молодежи через поверенного агента в лице Агрокредитной корпорации (дочерняя организация АО «НУХ Байтерек») под 2,5% годовых», - отметил зампремьера.

    Ограничений для предоставления кредитования по типу местности не предусматривается, будут охвачены сельская и городская молодежь, включая молодежь, проживающую в моно-, малых городах.

    «Данный механизм льготного кредитования молодежи будет реализован с 2023 года и находится на контроле Правительства», - заключил Роман Скляр.


    Теги:
    Правительство РК Бизнес Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!