Механизм льготного кредитования молодых предпринимателей разрабатывают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о проводимой работе по разработке механизма льготного кредитования молодых предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая важность поддержки предпринимательской инициативы населения, в особенности среди молодежи, Глава государства в Послании «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручил запустить со следующего года отдельный механизм льготного кредитования под 2,5% годовых для поддержки молодежного предпринимательства», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, кредитование планируется реализовывать в рамках Национального проекта.

«В настоящее время по поручению Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения прорабатывается механизм кредитования молодежи через поверенного агента в лице Агрокредитной корпорации (дочерняя организация АО «НУХ Байтерек») под 2,5% годовых», - отметил зампремьера.

Ограничений для предоставления кредитования по типу местности не предусматривается, будут охвачены сельская и городская молодежь, включая молодежь, проживающую в моно-, малых городах.

«Данный механизм льготного кредитования молодежи будет реализован с 2023 года и находится на контроле Правительства», - заключил Роман Скляр.