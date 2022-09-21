21 Сентября 2022, 12:54

Механизм клиринговых расчетов по операциям в юанях создадут в Казахстане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк РК и Народный банк КНР подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания в Казахстане механизма клиринговых расчетов по операциям в юанях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Народного банка Китая.

В пресс-релизе НБК говорится, что меморандум призван упростить трансграничные операции в юанях для предприятий и финансовых организаций Казахстана и Китая. Механизм также будет способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиций.

В 2015 году Китай запустил систему трансграничных межбанковских платежей (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS), которая предлагает своим участникам клиринговые и расчетные услуги для международных платежей и торговли в юанях. CIPS направлена на повышение эффективности обработки глобальных платежей, выраженных в юанях (RMB).

По состоянию на апрель 2021 года около 1,1 тысячи учреждений в 100 странах и регионах по всему миру использовали систему CIPS.

Согласно данным НБК, к концу 2019 года масштаб резервов юаня превысил отметку $200 млрд. Более 70 центробанков или органов денежно-кредитного регулирования включили юань в корзины резервных валют.













Фото: seletiene.org