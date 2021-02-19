Механизм электронного направления в суд материалов по адмправонарушениям прорабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывают механизм направления в электронном формате материалов в суд по административным правонарушениям, в том числе и по нарушениям ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК отмечают, что в стране разработано мобильное приложение, которое позволяет в минимальные сроки составить протокол об административном правонарушении.

Более 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел по всей стране оснащены планшетами для составления электронных протоколов.

Проведена интеграция с системами фото-, видеофиксации по городам Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, Костанаю, Усть-Каменогорску, Талдыкоргану, Актобе, Павлодару, Атырау, Таразу, Караганде, Петропавловске, Актау, Кокшетау, Кызылорде, Уральску, Туркестану.

Для своевременного доставления правонарушителям предписаний по штрафам используются гибридная электронная почта АО «Казпочта» и функционал SMS-уведомления. Проведена интеграция с АО «Казпочта» и 19 ведущими банками второго уровня по автоматическому погашению штрафов.

Это позволяет гражданину оплатить штраф на месте совершения правонарушения банковской картой, в кассовых отделениях этих банков, в терминалах, через мобильные приложения, на сайте «qqamqor.gov.kz, через портал Электронного правительства, избавляя от необходимости посещения в дальнейшем государственного органа, наложившего штраф.

Штраф в системе погасится автоматически, что исключит вероятность его повторной оплаты.

В системе ЕРАП реализован механизм направления постановления о наложении штрафа на принудительное исполнение в электронном виде. По истечении срока добровольной оплаты административный материал автоматически направляется в автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (АИС ОИП).

Сейчас ведется работа над реализацией функционала по направлению материалов в электронном формате в суд.

Кроме того, реализуется возможность составления предписаний по правонарушениям, зафиксированным приборами фото-, видеофиксации в отношении владельцев машин с иностранными номерами.

За 2020 год в стране органами внутренних дел составлено 3 394 855 протоколов об административном правонарушении, из них в электронном формате – 2 792 444, что составило 82,3% от общего количества.

За нарушение правил дорожного движения составлено 2 189 402 протоколов, из них в электронном формате – 2 001 844, что составило 91,4% от общего количества.