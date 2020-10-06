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Механизм электронного голосования праймериз - политическая инновация – Арман Кырыкбаев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Октября 2020, 19:36
Механизм электронного голосования праймериз - политическая инновация – Арман Кырыкбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Механизм электронного голосования праймериз - политическая инновация. Об этом в ходе брифинга на СЦК сообщил секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев, передает МИА «Казинформ».

Была разработана специальная информационная система «Праймериз», работающая в онлайн-формате и включающая в себя Web-сайт и мобильное приложение. Вся архитектура создана с учетом семи базовых принципов: Доступность, Автономность, Прозрачность, Надежность, Легитимность, Многофункциональность и Безопасность. В условиях пандемии оналйн-голосование стало оптимальным решением.

По словам секретаря партии, для этапа голосования изначально определили три дня, но далее с учетом высокой первичной нагрузки было принято решение о продлении еще на один день.

«Предвидя огромный ажиотаж, мы по рекомендации специалистов заранее разделили этап голосования на три дня. Не обошлось без технических сложностей. В первые часы голосования, одновременно наряду с голосующими партийцами, кандидатами, отслеживающими результаты, на сайт обращались большое количество сторонних пользователей. Все это привело к перегрузке системы и, соответственно, увеличило время обработки запросов, серьезно задерживая процесс. IT- специалистами была оперативно проделана большая работа по устранению всех проблем, проведена оптимизация запросов. Функции по голосованию и просмотру результатов были разнесены на разные серверы, а также на разные Интернет-сайты. Также по просьбам кандидатов принято решение продлить голосование еще на сутки (до 14.00 4 октября)», - рассказал Арман Кырыкбаев.

В брифинге также приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета партийного контроля партии «Nur Otan» Павел Казанцев, политолог, член Лиги сторонников партии «Nur Otan» Ерлан Саиров.

Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%. Сегодня в Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020.




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