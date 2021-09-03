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Механизм цифровой пирамиды Казахстана раскрыл Аскар Жамбакин

3 Сентября 2021 13:38
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Механизм цифровой пирамиды Казахстана раскрыл Аскар Жамбакин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин рассказал о проводимой работе в части цифровизации данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из года в год особое внимание уделяется цифровизации, говорится, что это основной инструмент проводимых реформ, что это инструментарий, который позволит повысить эффективность и обеспечить экономический рост. По поручению, которое было озвучено в прошлом году в Послании Президента, сейчас ведется национальный проект», - сказал Аскар Жамбакин на экспертной встрече по обсуждению Послания в СЦК.

Он сравнил данную структуру с пирамидой.

«Если посмотреть как на пирамиду, то в базе лежит инфраструктура – это интернет, создание сети центров обработки данных с использованием новых технологий; на следующем уровне это взаимодействие государства с бизнесом и гражданами, а также стимулирование цифровизации самим бизнесом; на следующем уровне это применение аналитики госорганами и тем же бизнесом, чтобы повысить свою эффективность. В комплексе эта пирамида может считать цифровым правительством», - отметил спикер.

«Если брать взаимодействия цифрового правительства с гражданами и бизнесом, то услуги за 5 минут – это тот показатель, который мы ставим себе, как основную цель и результат. В итоге люди получат полное избавление от справок, от необходимости запроса одних услуг для получения других», - заключил он.


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#Правительство РК   #Цифровой Казахстан   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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