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Мегаполисы Самарканд и Наманган станут отдельными административными единицами Узбекистана

20 Декабря 2022, 17:00
Мегаполисы Самарканд и Наманган станут отдельными административными единицами Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Областные центры Узбекистана Самарканд и Наманган станут городами республиканского подчинения как отдельные административно-территориальные единицы. Об этом сегодня в послании парламенту заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Самарканд становится всемирно известным мегаполисом, международным центром туризма и бизнеса. Наманган также находит свое место в качестве регионального центра в области промышленности, предпринимательства, образования и культуры», - сказал глава Узбекистана.

Президент отметил, что сейчас в Центральной Азии насчитывается 7 городов-миллионников, которые наряду со столицами придают новый импульс развитию регионов.

«Города Самарканд и Наманган, население которых достигло 1 млн человек, должны стать точками роста экономики республики. Предлагаю придать им статус отдельных административно-территориальных единиц, которые будут подчиняться Кабинету министров», - сказал Шавкат Мирзиёев.


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