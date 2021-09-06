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Мегаполисы лидируют по количеству прошедших онлайн-перепись

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Сентября 2021, 11:06
Мегаполисы лидируют по количеству прошедших онлайн-перепись

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 9:00 часов 6 сентября онлайн перепись прошли 302 159 респондентов. Из них 271 066 ответили на сайте sanaq.gov.kz, 25 669 используя ссылку сайта на портале Еgov, еще 5424 человек ответили на вопросы переписи через приложение Aitu. По итогам 5 дней лидируют мегаполисы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

46 480 жителей столицы получили уведомления о прохождении. Еще 43 690 прошедших онлайн-перепись зарегистрированы в Алматы. Замыкает тройку лидеров город Шымкент. Здесь на вопросы переписи населения ответили 40791 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 3350 и 2542 человек соответственно.

Вся информация, получаемая от граждан при проведении переписи, передается на центральный сервер Бюро национальной статистики.

Информационная система БНС включена в список критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и находится на мониторинге в АО «Государственной технической службой» КНБ РК. В преддверии переписи были проведены испытания информационной системы на соответствие требованиям информационной безопасности и получен положительный результат.

Для защиты специализированного сайта sanag.gov.kz приобретен SSL-сертификат Sectigo – одного из крупнейших в мире коммерческих центров сертификации, где обмен данными между пользователем и сервером идёт по защищённому протоколу https. Все передаваемые файлы зашифрованы.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446. Звонок бесплатный.


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