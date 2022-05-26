Мега-проект «Большая Евразия» заслуживает детального изучения - Касым-Жомарт Токаев

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил за привлечение к мега-проекту «Большая Евразия» множества стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Владимир Владимирович Путин выдвинул очень интересное предложение, сформулировал его должным образом, имеется ввиду мега-проект «Большая Евразия». Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения, и полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Глава государства выступил за привлечение к этому проекту множества стран.

«Тем более, со стороны российского Президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции. Здесь мы можем говорить о проекте КНР «Один путь – один пояс» тоже, как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на Евразийском пространстве», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также коснулся финансового вопроса.

«Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, то на эту тему у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях. Мы пришли к необходимым соглашениям, со стороны Правительства Казахстана были приняты меры. Полагаю, что сейчас эта проблема не существует. Я не буду вдаваться в подробности, что это за проблема, она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией. Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации, такие близкие друг другу государства как Россия и Казахстан могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



