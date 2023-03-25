АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Установлено, что подозреваемый работал в увеселительном заведении и организовывал сбыт мефедрона, где у него были постоянные покупатели.

22-летний житель столицы задержан. В ходе личного обыска у него в носках обнаружено наркотическое вещество мефедрон в особо крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны.

По факту проводится досудебное расследование. Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.