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Мефедрон  на 240 млн тенге не допустили в незаконный оборот  - МВД РК

9 Ноября 2020 12:35
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Мефедрон  на 240 млн тенге не допустили в незаконный оборот  - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, в незаконный оборот не допущено более 40 тысяч разовых доз мефедрона стоимостью 240 млн тенге. Об этом на онлайн-брифинге «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности» рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 10 месяцев текущего года полиция выявила 1950 преступлений в сфере незаконных наркотиков, в том числе 1123 факта сбыта и 87 фактов контрабанды. Объем изъятых наркотиков возрос на 3 тонны, в том числе их синтетических видов - более чем на 90 кг. Разобщена деятельность 6 организованных наркогрупп. Привлечены к ответственности 5 лидеров и 21 участник ОПГ, в отношении которых возбуждены 33 уголовных дела», - рассказал Тлеген Маткенов.

Ликвидировано 7 нарколабораторий с изъятием более 65 кг готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров. На «чёрном рынке» их стоимость составляет более 1 млрд тенге.

«Буквально на днях в ходе операции, проведенной совместно с коллегами из России, ликвидирована еще одна лаборатория в южной столице. Задержаны трое алматинцев, у которых изъято около 10 кг мефедрона. Производство наладили на квартире одного из участников преступной группы. Сырье заказывали за рубежом, а готовые наркотики планировали распространять в Алматы. В ходе обыска изъяты химические реактивы, оборудование и компоненты для изготовления наркотиков, системы вентиляции воздуха», - пояснил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

По его словам, чтобы оценить масштаб предотвращенной трагедии, только по этому факту в незаконный оборот не допущено более 40 тысяч разовых доз мефедрона стоимостью 240 млн тенге.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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