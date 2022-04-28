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Мефедрон и арсенал оружия изъяли у наркоторговца в Талдыкоргане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Апреля 2022, 12:17
Мефедрон и арсенал оружия изъяли у наркоторговца в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане полицейские провели специальную операцию, в ходе которой был задержан 31-летний наркоторговец, у которого помимо синтетических наркотиков изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что задержание наркоторговца стражи порядка произвели в микрорайоне Восточный при сбыте нескольких доз «мефедрона» (сильнодействующий синтетический наркотик). При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъяли еще около 80 гр того же наркотика. Это около 8 тыс. доз «синтетики». Кроме того, в доме задержанного также обнаружен обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, одноствольное ружье ИЖ-К 16 калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

«Установлено, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет. Сейчас задержанный помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства. Назначены соответствующие экспертизы», – сообщил начальник управления противодействия наркобизнесу Казыбек Мухамедов.

В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей. Задержанного проверят на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия.


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