Медвытрезвители раскритиковал глава МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. Однако на сегодня не решен вопрос изоляции «пьяных дебоширов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране функционируют всего 35 центров временной адаптации и детоксикации – в народе «медвытрезвители», на 778 койко-мест. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 7 тыс. правонарушителей. Из них помещены 5 тыс. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места», - сказал глава МВД на заседании Правительства РК.

Он подчеркнул, что в стране не хватает койко-мест и для принудительного лечения хронических «алкоголиков». Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения.

«При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована. Медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения. Финансирование в данном направлении не предусмотрено», - пояснил М. Ахметжанов.

По его данным, судами рассмотрено 4 тыс. материалов о принудительном лечении. Ввиду обозначенных проблем из них госпитализированы только 72 % (2,7 тыс.). На сегодня имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждений.

Ранее сообщалось, что в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии.