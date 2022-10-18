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    12:18, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Медвытрезвители раскритиковал глава МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. Однако на сегодня не решен вопрос изоляции «пьяных дебоширов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране функционируют всего 35 центров временной адаптации и детоксикации – в народе «медвытрезвители», на 778 койко-мест. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 7 тыс. правонарушителей. Из них помещены 5 тыс. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места», - сказал глава МВД на заседании Правительства РК.

    Он подчеркнул, что в стране не хватает койко-мест и для принудительного лечения хронических «алкоголиков». Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения.

    «При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована. Медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения. Финансирование в данном направлении не предусмотрено», - пояснил М. Ахметжанов.

    По его данным, судами рассмотрено 4 тыс. материалов о принудительном лечении. Ввиду обозначенных проблем из них госпитализированы только 72 % (2,7 тыс.). На сегодня имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждений.

    Ранее сообщалось, что в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии.


    Теги:
    Правительство РК Общество МВД РК Правительство Правоохранительные органы
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