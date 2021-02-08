Медвытрезвитель появится в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Акмолинской области могут без труда попасть на личный прием главного акмолинского полицейского: генерал проводит подобные встречи в опорных пунктах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин совместно с участковыми инспекторами полиции проводит приёмы граждан по личным вопросам в опорных пунктах региона. Главный полицейский уже встретился с жителями Кокшетау, Степногорска, Бурабайского, Сандыктауского и Зерендинского районов. А с 5-го по 6-е февраля возможностью лично задать интересующие вопросы главе ведомства воспользовались 20 жителей региона.

От жителей Степногорска на личный прием к главе акмолинской полиции обратилась 59-летняя местная жительница Наталья Бирючева. По словам женщины, городу необходим медвытрезвитель, так как многие семьи страдают от нетрезвых семейных дебоширов.

«Я обращаюсь постоянно к нашему участковому, он человек добросовестный, никогда не оставит в беде, приходит в любое время суток, проводит с моим сыном профилактику… Ну что поделаешь, моя вина и горе, что я вырастила такого сына», - посетовала пожилая женщина. Генерал заверил, что в ближайшее время вопрос выделения помещения для медвытрезвителя будет решен совместно с главой региона.

«За 2020 год в городе Степногорске за нарушения в семейно-бытовых отношениях было привлечено 135 семейных дебошира, выписано 316 защитных предписаний. А преступления и правонарушения в быту чаще всего совершаются в алкогольном опьянении», - отметили в ведомстве.

Нередко к полицейским поступают вопросы, которые возможно решать только совместно с местными исполнительными органами. К примеру, 51-летняя жительница поселка Заводской пожаловалась на своры бродячих собак, из-за которых невозможно отпускать детей на улицу и в школу одних. Еще одна жительница этого же поселка обратилась на личный прием с наболевшим вопросом по поводу организации выпаса скота.

Обращения граждан были рассмотрены главной ведомства на месте, совместно с присутствовавшим на личном приеме акимом поселка Заводской Маратом Мадьяровым.

«Поступали также обращения с просьбой установки дополнительных камер видеонаблюдения по программе «Безопасный двор», ремонта в опорных пунктах города, по расследованию уголовного дела по факту кражи, трудоустройства в прошлом незаконного старателя и даже поднимался вопрос оформления опеки над внуками, мать которых страдает алкогольной зависимостью», - добавили в ведомстве.

Многие акмолинцы благодарили сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступлений и поимку преступников по горячим следам.

Главой полицейского ведомства были также проведены выездные совещания по результатам оперативно-служебной деятельности за 2020 год. В работе оперативных совещаний принимали участие прокуроры регионов и акимы всех уровней. Присутствие сотрудников правоохранительных и исполнительных органов показало свою высокую эффективность. Многие задачи по взаимодействию государственных органов нашли свое решение в ходе совещания.

Генерал-майор Арманбек Баймурзин довел до личного состава Сандыктауского, Зерендинского отделов полиции и управления полиции города Степногорска требования Главы государства Касым-Жомарта Токаева и министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и напомнил, что общей задачей является реализация концепции «Слышащего государства», заключающейся в качественном выполнении потребностей граждан, оперативном и эффективном реагировании на запросы населения.

«Вместе с тем, во время проведения совещаний благодарственными письмами начальника департамента были поощрены наиболее отличившиеся сотрудники районных отделов и городского управления полиции, добившиеся высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и раскрытии преступлений. В Степногорске и Сандыктауском районе сотрудники полиции наградили благодарственными письмами волонтеров. В их числе Ольга Мишкина и Александр Емелев, оказавшие активное содействие полиции в поисках 64-летней жительницы города Атбасара», - добавили в полиции.