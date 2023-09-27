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    13:48, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Медведя застрелил браконьер в ВКО

    Медведя застрелил браконьер в ВКО
    Фото: pixabay.com.

    Полицейские задержали 37-летнего жителя Усть-Каменогорска, который в районе села Ново-Троицкое, занимаясь незаконной охотой, застрелил медведя. Мясо хищника он планировал взять для личного употребления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    С места происшествия изъяты ружья Ataarms 12-го калибра и Zauermod калибр 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию.

    В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

    Медведя застрелил браконьер в ВКО
    Фото: Telegram-канал POLISIA.KZ.

     

    Теги:
    Браконьерство Восточно-Казахстанская область Криминал
    Автор
    Ринат Дусумов
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