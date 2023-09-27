Медведя застрелил браконьер в ВКО

Полицейские задержали 37-летнего жителя Усть-Каменогорска, который в районе села Ново-Троицкое, занимаясь незаконной охотой, застрелил медведя. Мясо хищника он планировал взять для личного употребления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

С места происшествия изъяты ружья Ataarms 12-го калибра и Zauermod калибр 308, на которые имеются разрешения, квадроцикл и туша медведя, которую передали для хранения в ветеринарную лабораторию.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.