Медведица растерзала человека в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности нападения медведицы на человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прежде всего, стражи порядка отметили, что факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований как несчастный случай.

«Погибший, 1979 года рождения, являлся гражданином Российской Федерации, но уроженцем села Лепсинск, куда он приехал на отдых к родственникам. 28 мая вместе с тремя знакомыми, на лошадях, в сопровождении собаки, они отправились к речке Лепсы на рыбалку. По пути домой, 30 мая, и произошла трагедия», - рассказали в Департаменте полиции региона.

Установлено, что собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака громко заскулила. Погибший спешился и пошел в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей выскочила большая медведица, которая, напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами, без признаков жизни.

Отмечается также, что причиной нападения дикого животного на человека послужила защита маленького медвежонка. В связи с этим, как пояснили полицейские, отстрел матери производиться не будет.