Медведица покусала пятилетнюю девочку на базе отдыха в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На базе отдыха в Костанайском районе медведица покусала девочку. Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию распространили в социальных сетях очевидцы происшествия и близкие пострадавших.

«Они рассказали, что 5 сентября родители вместе с 5-летней девочкой приехали на базу отдыха «Радуга», на территории которой находится клетка с медведицей. Мама с дочкой решили покормить животное. Медведица отреагировала мирно. Затем девочка уже без мамы подошла к клетке. В это время медведица схватила за ногу девочку и несколько раз укусила ребенка. На крик прибежали родители и отдыхающие. Ребенка удалось вырвать из пасти медведицы. С укусами голени она была доставлена в детскую областную больницу»,- говорится в сообщении.

Факт происшествия подтвержден, в полиции также сообщили, что по данному факту отделом полиции Костанайского района начато досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью», санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проведены первоначальные следственные действия.

Посетители базы отдыха сообщают, что медведица в настоящее время находится в клетке на территории БО «Радуга», около нее установлены таблички с предупреждающими надписями с информацией о соблюдении мер предосторожности.