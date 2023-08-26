Медведи на Арбужае: КСЖ Freedom Life представила новый символ страхования жизни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 августа в Астане на семейном празднике Арбужай КСЖ Freedom Life представила в креативном формате новый символ программы накопительного страхования жизни Freedom University, передает МИА «Казинформ».

В рамках праздника на территории ESIL Camp появились две инсталляции в виде больших медвежат. Во время праздника их расписывали казахстанские художники. Рисунки отразили основную тематику программы накопительного страхования жизни Freedom University – выбор будущей профессии и обучение в вузе по желанной специальности.

По программе Freedom University, которая действует в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), можно копить на высшее образование для своего ребенка с гарантированной годовой эффективной ставкой 8%. При этом сумма накоплений в течение срока страхования ежегодно растет на сумму государственной премии в размере 5% от расчетной суммы, которая включает оплаченные премии и инвестиционный доход, регулируемый законодательством. Чтобы копить с помощью ГОНС, родителю нужно определить период страхования (от 3 до 20 лет), сумму взноса и периодичность его оплаты (единовременно, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год). После заключается договор со страховой компанией, по которому начисляется премия от государства на срок, не превышающий 20 лет. По условиям договора, страховая выплата производится полностью.

«Почему именно медвежонок? Для многих из нас это игрушка из детства – символ заботы, безопасности и доверия. Наши медведи здесь, чтобы напомнить об этом. Мы хотим, чтобы взрослые вспомнили свое детство, теплые моменты, бесконечные игры и безграничную заботу родителей. Теперь, когда они сами стали родителями, наверняка их главное желание - подарить ребенку лучшее будущее.

Наша инсталляция в виде медвежонка не просто декоративный элемент, но и мощный инструмент привлечения внимания к теме страхования и накоплений на образование. Мы хотим создать позитивное, образовательное и в то же время развлекательное пространство для жителей города всех возрастов. Игрушечный медвежонок из детства стал новым символом нашей программы Freedom University. Это уникальная программа, которая сочетает в себе накопление средств для обучения ребенка и страхование жизни. С ней даже в самых непредсказуемых ситуациях дети будут под защитой», - отметил председатель правления КСЖ Freedom Life Азамат Ердесов.

Помимо росписи инсталляций сотрудники КСЖ Freedom Life провели для детей бесплатные занятия по финансовой грамотности в рамках образовательного лагеря Freedom Camp. В конце занятий был проведен конкурс, по условиям которого дети должны были раскрасить бумажных мишек на тематику будущей профессии. У кого-то получился мишка-доктор, мишка-пилот или мишка – IT специалист. Обладателей трех самых интересных рисунков наградили фирменными подарками.

Но и это не все активности компании. Также в конце фестиваля на странице ffin.life в Instagram запускается конкурс, чтобы принять в нем участие нужно:

- сделать креативное фото с медведем.

- опубликовать его в формате stories в Instagram с хэштегом #яхочустать и указать профессию мечты.

- Отметить @ffin.life (чтобы организаторы увидели отметку, аккаунт должен быть открыт).

По окончанию розыгрыша организаторы проведут голосование на странице ffin.life в историях. Три публикации, набравшие большее количество голосов, получат фирменные светильники.

Также 16 сентября состоится праздник Арбужай в Алматы, где КСЖ Freedom Life представит своих медведей в рамках программы Freedom University и другие активности по финансовой грамотности для детей.