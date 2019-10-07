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Медведь загрыз женщину в Забайкалье
ЧИТА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«В воскресенье поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100 км от села Тэрэпхэн найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», - сказали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, отметив, что личность погибшей установлена. Факт гибели женщины от нападения медведя подтвердили в районной администрации.
С началом осени медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края - они заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак. В конце сентября полицейские застрелили зверя, бродившего по дачам в окрестностях Читы, а 1 октября хищника убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. 4 октября медведя застрелили возле села Кука в Читинском районе - он загрыз в селе несколько собак и залезал в жилые дома.
По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.
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