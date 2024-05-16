Медведь пробрался в один из домов Калифорнии и украл арбуз

Голодный медведь залез в один из домов Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, чтобы украсть освежающую закуску из семейного холодильника, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC7.

Семья Йи записала видео, на котором пушистый злоумышленник совершает набег на холодильник и морозильник в их гараже.

Семья Йи живут примерно в двух кварталах к северу от бульвара Футхилл, но говорят, что никогда не видели медведя так близко.

Он отказался от того, что было в морозилке, но в конце концов остановился на большом куске арбуза из холодильника.

Сосед снял дикую встречу на видео с другого ракурса. На видео медведь убегает с украденной закуской.

Затем он сел, чтобы полакомиться арбузом, прежде чем исчезнуть обратно в горах.