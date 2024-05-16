21:21, 15 Май 2024 | GMT +6
Медведь пробрался в один из домов Калифорнии и украл арбуз
Голодный медведь залез в один из домов Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния, чтобы украсть освежающую закуску из семейного холодильника, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC7.
Семья Йи записала видео, на котором пушистый злоумышленник совершает набег на холодильник и морозильник в их гараже.
Семья Йи живут примерно в двух кварталах к северу от бульвара Футхилл, но говорят, что никогда не видели медведя так близко.
Он отказался от того, что было в морозилке, но в конце концов остановился на большом куске арбуза из холодильника.
Сосед снял дикую встречу на видео с другого ракурса. На видео медведь убегает с украденной закуской.
Затем он сел, чтобы полакомиться арбузом, прежде чем исчезнуть обратно в горах.