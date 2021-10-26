Медведь по кличке Боря появился в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В детском биологическом центре Семея появился новый питомец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В биоцентре сообщили, что на днях у них появился новый обитатель. Это медведь по кличке Боря. Подробностей о хищнике нет. Известно, что косолапого поселили в вольер умершего медведи Гриши.

Напомним, что медведь Гриша умер от старости в августе этого года. В биологическом центре косолапый прожил больше 30 лет.



