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    22:39, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Медведь по кличке Боря появился в биоцентре Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В детском биологическом центре Семея появился новый питомец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В биоцентре сообщили, что на днях у них появился новый обитатель. Это медведь по кличке Боря. Подробностей о хищнике нет. Известно, что косолапого поселили в вольер умершего медведи Гриши.

    Напомним, что медведь Гриша умер от старости в августе этого года. В биологическом центре косолапый прожил больше 30 лет.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Экология
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