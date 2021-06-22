Медведь напал на туристов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Медведь напал на туристическую группу в национальном парке «Ергаки», погиб подросток, еще один человек травмирован. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадали двое человек, из них один погиб – подросток 16 лет.

По информации МЧС, сейчас травмированного и оставшихся туристов выводят с маршрута.

Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Его площадь 342 тыс. га.