08:52, 22 Июнь 2021 | GMT +6
Медведь напал на туристов в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Медведь напал на туристическую группу в национальном парке «Ергаки», погиб подросток, еще один человек травмирован. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.
В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадали двое человек, из них один погиб – подросток 16 лет.
По информации МЧС, сейчас травмированного и оставшихся туристов выводят с маршрута.
Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Его площадь 342 тыс. га.