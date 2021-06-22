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    08:52, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Медведь напал на туристов в Красноярском крае

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    КРАСНОЯРСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Медведь напал на туристическую группу в национальном парке «Ергаки», погиб подросток, еще один человек травмирован. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

    В результате нападения медведя на туристическую группу из 13 человек пострадали двое человек, из них один погиб – подросток 16 лет.

    По информации МЧС, сейчас травмированного и оставшихся туристов выводят с маршрута.

    Парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Его площадь 342 тыс. га.


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