Министерство здравоохранения приступает к поэтапному повышению тарифов на медуслуги. В приоритете — детство и родовспоможение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерством здравоохранения проведен перерасчет убыточных тарифов на медицинские услуги. Основная цель — снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.

— С 1 июня 2024 года, в соответствии с принятыми решениями, тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях.

Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения.

Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге, — сообщили в Минздраве.