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    09:38, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Медуслуги станут доступнее для казахстанцев — Минздрав

    больница
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министерство здравоохранения приступает к поэтапному повышению тарифов на медуслуги. В приоритете — детство и родовспоможение. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства. 

    Министерством здравоохранения проведен перерасчет убыточных тарифов на медицинские услуги. Основная цель — снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.

    — С 1 июня 2024 года, в соответствии с принятыми решениями, тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях.

    Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения.

    Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге, — сообщили в Минздраве.

    Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология. Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Медуслуги Общество Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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