Медуслуги бесплатно и без очередей: в Узбекистане откроется первый частный медцентр AKFA Medline Social
В столице Узбекистана запустят уникальный для региона проект – это первый частный социальный медицинский центр AKFA Medline Social от компании AKFA Group. Здесь пациенты смогут получать бесплатную первичную помощь и диагностику, передает корреспондент Kazinform.
Новый центр создается в партнерстве с Central Asian University и университетской клиникой AKFA Medline University Hospital. Будущий центр разместится на территории жилого комплекса Alfraganus (г. Ташкент) и объединит более 36 направлений – от терапии и кардиологии до лабораторных и радиологических исследований. Все услуги будут оказывать бесплатно, без очередей и с применением цифровых технологий.
Инициатива реализуется в соответствии с государственной политикой в области здравоохранения и станет важным дополнением к существующей системе медицинского обслуживания населения.
Общая площадь медучреждения составит 35 300 кв. м, в перспективе оно сможет принимать до 3 000 пациентов в день или до 500 000 человек в год.
– Мы строим систему, основанную на ценностях: дисциплина, лидерство, уважение и ответственность перед обществом. И делаем это так, как если бы помогали себе и своим близким, – отметил основатель AKFA Group Джахонгир Артыкходжаев.
Проект вдохновлен международными практиками – подходами Cleveland Clinic, и предлагает новую модель обслуживания, где медучреждение ощущается как комфортное пространство с навигацией, терминалами и автоматизированными процессами.
– По данным ВОЗ, до 75% всех медицинских случаев можно эффективно лечить на уровне первичной помощи. Наша цель – сделать эти услуги доступными для всех, с акцентом на профилактику и раннюю диагностику, – подчеркнул ректор Central Asian University Камран Гуламов.
Медцентр также станет площадкой для внедрения международных стандартов качества в системе здравоохранения.
– Мы внедряем международные стандарты качества и создаем систему, способную оказывать безопасную, своевременную и профессиональную помощь. Даже при большом потоке – до 3 000 пациентов в день – мы исключим очереди и дискомфорт, – рассказал директор AKFA Medline University Hospital Азимжон Турсункулов.
Строительство центра завершат летом 2026 года, затем AKFA Medline Social начнет прием пациентов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств AKFA Group.
Открыт набор сотрудников: желающие могут подать заявку до 31 мая 2026 года, войти в лист ожидания, через официальный сайт