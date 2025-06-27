Медуслуги бесплатно и без очередей: в Узбекистане откроется первый частный медцентр AKFA Medline Social

Новый центр создается в партнерстве с Central Asian University и университетской клиникой AKFA Medline University Hospital. Будущий центр разместится на территории жилого комплекса Alfraganus (г. Ташкент) и объединит более 36 направлений – от терапии и кардиологии до лабораторных и радиологических исследований. Все услуги будут оказывать бесплатно, без очередей и с применением цифровых технологий.

Инициатива реализуется в соответствии с государственной политикой в области здравоохранения и станет важным дополнением к существующей системе медицинского обслуживания населения.

Общая площадь медучреждения составит 35 300 кв. м, в перспективе оно сможет принимать до 3 000 пациентов в день или до 500 000 человек в год.

Фото: AKFA Group

– Мы строим систему, основанную на ценностях: дисциплина, лидерство, уважение и ответственность перед обществом. И делаем это так, как если бы помогали себе и своим близким, – отметил основатель AKFA Group Джахонгир Артыкходжаев.

Проект вдохновлен международными практиками – подходами Cleveland Clinic, и предлагает новую модель обслуживания, где медучреждение ощущается как комфортное пространство с навигацией, терминалами и автоматизированными процессами.

Фото: AKFA Group

– По данным ВОЗ, до 75% всех медицинских случаев можно эффективно лечить на уровне первичной помощи. Наша цель – сделать эти услуги доступными для всех, с акцентом на профилактику и раннюю диагностику, – подчеркнул ректор Central Asian University Камран Гуламов.

Медцентр также станет площадкой для внедрения международных стандартов качества в системе здравоохранения.

– Мы внедряем международные стандарты качества и создаем систему, способную оказывать безопасную, своевременную и профессиональную помощь. Даже при большом потоке – до 3 000 пациентов в день – мы исключим очереди и дискомфорт, – рассказал директор AKFA Medline University Hospital Азимжон Турсункулов.

Фото: AKFA Group

Строительство центра завершат летом 2026 года, затем AKFA Medline Social начнет прием пациентов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств AKFA Group.

Открыт набор сотрудников: желающие могут подать заявку до 31 мая 2026 года, войти в лист ожидания, через официальный сайт