Медучреждения Карагандинской области посетил глава Фонда медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов побывал с рабочей поездкой в Карагандинской области. Глава ведомства посетил городские и сельские медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пунктом стала Осакаровская центральная районная больница. Здесь в 2020 году был открыт Центр гемодиализа для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью из Нуринского и Осакаровского районов. В прошлом году в больнице установили аппарат КТ, есть рентгеновский аппарат, проводятся все необходимые виды лабораторных исследований.

Затем Сабит Ахметов ознакомился с работой Центральной больницы Темиртау. Тут функционируют восемь отделений, все они полностью оборудованы. В прошлом году больница за счёт собственных средств приобрела передвижной рентген. В медучреждении есть лаборатория, УЗИ, КТ- и МРТ-аппараты. В отделении интенсивной терапии созданы все условия для оказания экстренной помощи.

В Карагандинской областной клинической больнице главе фонда рассказали об интеграции медицинской информационной системы.

«У нас налажена интеграция комплексной медицинской информационной системы. Раньше сотрудникам приходилось входить в обе системы и вручную рассчитывать препараты. Это значительно усложнило их работу. Сейчас с помощью систем оптимизированы рабочие процессы через информационную систему «Документ», – проинформировал директор областной клинической больницы Ержан Нурлыбаев.

Далее Сабит Ахметов посетил городскую поликлинику № 15 – ТОО «VIAMEDIS». Здесь работают 29 врачебных участков и дневной стационар на 70 коек. В январе 2023 года открылось консультативно-диагностическое отделение, где пациенты могут получать специализированные медицинские услуги в рамках ОСМС. Есть оборудование для отделения лучевой диагностики, аппараты КТ, МРТ, УЗИ, флюорография, маммограф.

В завершение поездки глава фонда провел совещание с руководителями районных и городских медицинских организаций, где были обсуждены вопросы по организации медицинской помощи, начиная с финансирования и заканчивая работой информсистем.